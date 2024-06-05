今年上半年最重量級的時尚快閃盛宴，就在台北101，即將於明6月6日在台北101購物中心四樓都會廣場隆重開幕的「Tiffany & Co.限時概念店」，將帶來Tiffany & Co.與美國知名歌手菲董（Pharrell Williams）合作的首款聯名珠寶作品──Tiffany Titan by Pharrell Williams珠寶系列。

身為縱橫國際時尚界與流行音樂界的當紅炸子雞，品味獨具的菲董，以海神Poseidon的象徵符號三叉戟為靈感，與Tiffany & Co.聯手設計出極具前衛感，充滿活力、張力與現代美感的全新型態高級珠寶。由Tiffany & Co.非凡工藝所打造的柔軟彎曲獨特環鏈線條，搭配鋒利尖矛造型，打破框架的珠寶色澤與輪廓，充分流露出現代品味收藏家鍾情的無畏個性美感。這個宛如當代藝術品的獨特聯名珠寶系列，將在台北101的Tiffany & Co.限時概念店獨家首賣，歡迎所有珠寶愛好者或品牌粉絲們，把握時間前來親自鑑賞、試戴。