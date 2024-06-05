今天（5日）傍晚近6時許，宜蘭市慶和路一棟平房發生火警，宜蘭縣消防局獲報後，派遣救災人車前往現場搶救，火勢撲滅後，消防人員清理火場時，發現有1名年約80多歲的老翁陳屍屋內，確切火警發生原因仍待調查。
火警發生時，剛好是下班時段，不少民眾在遠處看到濃煙竄起，消防局出動各分隊前往現場布線搶救，救災人員抵達現場時，建築物已全面燃燒，建築物屋頂塌陷。
火勢在6時許控制、撲滅，消防人員在現場搜索時，發現1名年約80多歲的老翁，但已無生命徵象。
今天（5日）傍晚近6時許，宜蘭市慶和路一棟平房發生火警，宜蘭縣消防局獲報後，派遣救災人車前往現場搶救，火勢撲滅後，消防人員清理火場時，發現有1名年約80多歲的老翁陳屍屋內，確切火警發生原因仍待調查。
火警發生時，剛好是下班時段，不少民眾在遠處看到濃煙竄起，消防局出動各分隊前往現場布線搶救，救災人員抵達現場時，建築物已全面燃燒，建築物屋頂塌陷。
火勢在6時許控制、撲滅，消防人員在現場搜索時，發現1名年約80多歲的老翁，但已無生命徵象。
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