「台劇女神」曾莞婷接下全新挑戰，將跨界成為談話性節目主持人，傳出接下TVBS全新節目《小姐姐請回答》的主持重任，據週刊報導，該節目擠掉原時段播出由藍心湄主持的美妝長壽節目《女人我最大》，對此T台稍早回應曝光，曾莞婷也為此發文。

時報周刊CTWANT報導指出，曾莞婷接下TVBS全新節目《小姐姐請回答》主持重任，新節目將強勢進駐周五晚間9點時段，而原時段播出由藍心湄主持的美妝節目《女人我最大》，將因此改為周一至周四播出。

曾莞婷(左)發文回應擠掉藍心湄(右)節目時段爭議。（圖／翻攝曾莞婷、藍心湄 臉書）

謠言藍心湄有意帶《女人我最大》團隊跳槽到鏡電視，不過她本人直言：「沒有喔」否認此說法。曾莞婷稍早也特別透過臉書發文澄清：「真的不知道為什麼會有這種新聞出來，心湄姐一直是我很敬重跟效仿的前輩，無論演藝或商場上都是值得學習的對象，主持對我來說只是一個新鮮的嘗試，而且一個禮拜也才一集，何來擠掉之說，這次得到這個特別的機會，確實也是既期待又怕受傷害，但只要決定做我就會全力以赴，希望你們會喜歡屬於我自己曾氏風格的主持方式」。

對此，T台則回應：「《女人我最大》與心湄姐培養出長久默契，雙方也將持續合作」。大讚藍心湄身為《女人我最大》主持人，不僅是影視歌全能的時尚教主，更將持續引領節目擔任時尚先驅，繼續為觀眾帶來優質節目內容。

T台也強調，藍心湄大方表示對曾莞婷有信心：「很開心有更多優秀人才加入主持圈，讓優秀的後輩也有機會展現」，請大家繼續支持《女人我最大》並期待《小姐姐請回答》帶來的全新火花。