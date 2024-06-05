邱軍為影集《華麗計程車行》獻唱的台語插曲〈運轉人生〉，一月發行至今，不僅在社群上大受歡迎，更掀起翻唱熱潮， MV突破300萬次點擊，而邱軍的邀約活動也因此上漲五成之多，他感動說：「非常謝謝所有的歌迷，實在受寵若驚，我會繼續努力，也希望有更多機會到現場唱給大家聽。」

邱軍在錄製單曲〈運轉人生〉時吃足苦頭，因身為原住民的他不熟悉台語發音，「這首歌是目前唱過難度最高的歌曲，在台語發音的咬字上，就調整了2天的時間」；他首次挑戰台語搖滾歌曲好評不斷，更被網友歸納出身上有刺青的朋友特別愛翻唱〈運轉人生〉，也有人留言自己車禍受重傷，這首歌給了他勇氣和力量面對漫長的復健之路，邱軍說：「每一個影片都很特別，好像可以透過影片聽到每個人背後的故事，而我是滿滿的感恩。」

在近期的演出活動中，觀眾都會跟他一起大合唱〈運轉人生〉，現場氛圍讓邱軍深受感動：「我相信一定觸動了很多人的心底深處。」而貼切的歌詞不僅觸動人心，也呼應了邱軍從屏東北上，從木工變身歌手，一路打拼至今的運轉人生故事，因此他對這首歌特別有感觸，希望藉此鼓勵所有在外的遊子，「不管是離家念書、工作，都莫忘初心」。