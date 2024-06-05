據界面新聞報導，比亞迪首次擠入特斯拉儲能業務的電芯供應商行列。6月5日，據晚點LatePost報導稱，比亞迪子公司弗迪電池已與特斯拉達成上海儲能工廠的供貨協議，計畫於明年第一季向特斯拉供應儲能電芯。弗迪電池將成為特斯拉上海儲能工廠的電芯二供，一供為寧德時代。

電芯是生產儲能電池系統的主要原材料。鑫欏資訊高級研究員張金惠向界面新聞分析稱，特斯拉引入弗迪電池作為第二家儲能電芯供應商，目的是獲得更優惠的價格，同時保障供應鏈安全。

特斯拉上海儲能超級工廠於今年5月正式開工，計劃在明年第一季完成量產。這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目，也是特斯拉全球範圍內第二座儲能超級工廠。

上海儲能超級工廠位於上海市浦東新區南匯新城鎮，佔地面積20.4萬平方公尺，相當於28個標準足球場。其臨近特斯拉上海超級工廠，即該公司電動車產品的全球最大生產基地。

工廠初期規畫年產商用儲能電池系統1萬台，儲能規模近40 GWh。該工廠的產能，約相當於中國去年儲能鋰電池產量的約五分之一。

Megapack將成為上海儲能超級工廠的主打產品，它是特斯拉在2019年推出的第三代固定式儲能產品，主要面向大型企業和公共事業單位。

每台Megapack機組可儲存超過3.9 MWh的能源，能夠滿足3600戶家庭一小時的用電需求，理論上可以滿足約50台特斯拉Model Y的充電需求。

特斯拉在上海新建儲能超級工廠的一個重要原因，是目前只有中國具備大規模的磷酸鐵鋰電芯量產能力，磷酸鐵鋰是儲能電芯的主流技術路線。

寧德時代是特斯拉目前最主要的儲能電芯供應商。

據諮詢機構InfoLink數據，寧德時代和比亞迪去年位列全球儲能電芯出貨量前兩名，寧德時代的出貨量超70 GWh，比亞迪的出貨量在25 GWh以上。

特斯拉副總裁陶琳在工廠開工新聞發佈會上稱，上海儲能超級工廠生產的儲能產品一部分將供應國內儲能市場，另一部分計畫供應海外。

上海儲能超級工廠開工當天，臨港集團還與特斯拉完成了商用儲能系統Megapack中國首批訂單的簽約，共計採購八台Megapack。

張金惠曾向界面新聞分析稱，Megapack售價相對較高，且在全球市場擁有充足訂單，上海儲能超級工廠生產的產品主要走出口路線，而非主攻國內市場。

特斯拉官網顯示，Megapack儲能系統時長可選2小時或4小時。2小時產品對應的功率和容量為1.9 MW／3.9 MWh；4小時產品對應的功率和容量為1 MW／3.9MWh，兩款產品當前在美國市場的最早交付時間均為2025年第一季。

其中，2小時產品的單價在200萬美元(約合1449萬元人民幣)以上，約合人民幣3.7元／Wh，是國內儲能系統中標價的六倍以上。

特斯拉目前的業務主要涵蓋電動車和可再生能源，後者包括太陽能和儲能業務。

2023年，特斯拉的發電及儲能業務營收60.35億美元(約合436億元人民幣)，同比增長54％。同期，特斯拉儲能總裝機量為14.7 GWh，同比增長125％。

今年第一季，特斯拉的發電及儲能業務營收為16.35億美元(約合118億元人民幣)，同比增長7％。同期儲能部署量為4.1 GWh，為單季度歷史最高。