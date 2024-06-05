網紅「丹妮婊姐」與黑人男友「黑豹」遠距離交往3年，沒想到年初到美國找男友時意外被求婚，隨即在當地登記結婚，不過，她對男友的身分保密到家，直到上月30日才首度公開黑豹的真面目，如今她再曬出多張婚紗照，還透露家中長輩見到黑人老公的反應。

丹妮婊姐日前表示已經帶老公黑豹回到家鄉雲林完成家宴，她不僅首度曝光老公的正面照，4日更曬出多張婚紗照，表示自己根本不想拍，反而是老公要求的，還笑說自己胖到婚紗沒有她的尺寸，「我背後的兩個扣子彷彿海峽兩岸，沒想到造型師廢進（費盡）洪荒之力找到了扣得起來的婚紗！」不過婚紗照成品相當完美，夫妻倆互動可愛，看起來非常甜蜜。

丹妮婊姐甜蜜婚紗照曝光。（圖／IG@dannybeeech）

而家宴前丹妮婊姐也擔心家鄉長輩會不會被老公嚇到，「白人就算了還是黑人，我內心各種擔心小劇場」，更開玩笑稱「黑豹成為中華民國有史以來第一個抵達雲林的黑人」。

沒想到當她鼓起勇氣問阿嬤，老公是黑人覺得怎麼樣時，阿嬤竟回應：「你都老成這樣，有人願意娶挖丟送啊，挖管他蝦米挖溝郎（有人願意娶，我就開心了，我管他是什麼人）。」原來阿公阿嬤完全無所謂，害她直言：「根本白擔心」，但終於讓長輩看到自己完成人生大事，她也感到相當欣慰。