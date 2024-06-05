韓劇《玩家》暌違六年再推續作《玩家2》，劇情描述由天才騙子、萬能駭客、最強打手、靚辣車手所組成的玩家們，專門尋找不法份子的髒錢來源並洗劫惡人的故事。原班人馬宋承憲、李施彥及太元碩所組成的「玩家團」也多了新車手，就是女團fromis_9前成員張圭悧，一連串快節奏且精彩不間斷的劇情，讓第2集全國平均收視率來到4.0％，最高收視率達5.1％（韓國尼爾森），並在首都圈及全國有線電視同時段收視中排名第一。

由Krystal飾演的女車手車雅玲沒想到她在第2季一開始就為了救夥伴林炳旻（李施彥飾）而命喪槍下，玩家們還成為了通緝犯。姜赫利（宋承憲飾）重組團隊讓車雅玲的妹妹車在伊（張圭悧飾）擔任新的車手，帶領玩家們重新出擊，再度對抗惡勢力實現正義。某天，姜赫利被神秘女子鄭秀敏（吳漣序飾）引誘至泰國，並邀請他們參加由NFT詐騙主謀舉辦的派對，為了讓對方信以為真，鄭秀敏與玩家們上演諜對諜戲碼，最後成功掏空其資金。在共同完成首次任務後，鄭秀敏正式向姜赫利遞出合作的橄欖枝，並承諾一年後可永久刪除玩家們在韓國的犯罪和通緝記錄，也讓她的真實身份令觀眾更加好奇。

張圭悧加盟《玩家2》飾演女車手。（愛奇藝國際站提供）

主演群日前上綜藝節目《Radio Star》宣傳時，由於27歲的老么張圭悧與吳漣序相差10歲，與宋承憲相差21歲，被主持人問到跟大家相處是否有「代溝」時，張圭悧先透露吳漣序比自己還懂更多流行語，但也爆笑承認每次看到宋承憲傳的訊息最後都帶有符號「~^^」的確覺得彼此有代溝，此話一出當場讓宋承憲好受傷，張圭悧還接著透露，宋承憲都是用由下往上的禁忌角度自拍，現場眾人紛紛感嘆儘管角度很危險但宋依舊怎麼拍怎麼帥，沒想到宋承憲竟又不解地問「那該怎麼拍」。

李施彥則表示沒有因戲熟識但卻沒有私下去旅行，讓宋承憲忍不住爆料「自從李施彥結婚後，他就有了門禁時間，他現在不再像以前那樣喝很多酒了」，還笑稱剛認識時，對方竟然自稱是「釜山宋承憲」，李施彥解釋是由於以前濃眉的關係，當時又因為宋承憲在《藍色生死戀》時期當紅，自然要「蹭熱度」才行，引爆眾人大笑。

此外，宋承憲的不老容顏始終讓人羨慕，日前河道權上同節目時提到自己其實比宋承憲還小一歲，因此成為熱門話題，被問到此事時宋承憲得意表示，的確大家都在問「他說的是真的嗎？」並提到拍攝《師任堂，光的日記》時遇到許城泰也以為對方是前輩，還對許講敬語，沒想到對方委屈坦白其實自己是小1歲的弟弟。

《玩家2》每週二、三上午10點在愛奇藝國際站同步跟播。