黃仁勳夜會林百里！證實「輝達第二研發中心」百人進駐這裡

黃仁勳受邀赴喜相逢 超級電腦會在高雄 #shorts #黃仁勳 #林百里 #超級電腦 #氣球 #高雄

2024台北電腦展（Computex 2024）吸引國際大咖來台，包括輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰等先後抵達台灣參展，繼黃仁勳上週在台菜餐廳宴請供應鏈後，今又受廣達董事長林百里邀約前往台北市內湖區「喜相逢麵館」用餐，黃仁勳表示在場也爆出，「超級電腦（鴻海）會在高雄，第二研發中心應該會靠近台北，因為已經有百名員工在那」，引發討論。

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黃仁勳一抵達喜相逢後對林百里直呼「抱歉！不好意思 這位，我的英雄，謝謝你在雨中等我」，黃仁勳直言，「我覺得今晚很棒，跟廣達林百里吃飯，慶祝夥伴關係」。更對廣達副董事長梁次震表示，「太多雨了，把雨帶來了，遇水則發，慶祝夥伴關係，現在是運算的新時代，很多新運算」，更強調「廣達是世界領導地位的公司，一起合作快15年以上AI超級電腦等合作，大家乾杯！」

黃仁勳最後更爆出，「超級電腦（鴻海）會在高雄，第二研發中心應該會靠近台北，因為已經有百名員工在那，會再另外找上千位員工，要再另外設好漂亮的總部在台灣」。