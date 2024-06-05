美國中西部政治領袖訪問團團長愛荷華州參議員多茲勒（William Dotzler），5日偕同美國中西部各州不分黨派共10位州議員拜會台南市長黃偉哲，會談中提及期望未來台南能與美國中西部各州建立更多教育與文化方面的交流。黃偉哲也回應說，期待未來交換學生、棒球隊交流等更進一步的合作機會。

黃偉哲還特別準備台南鮮甜的鳳梨給貴賓品嘗，並指出，2024年是台灣關係法立法45周年，他要特別感謝美國一直以來對台灣的力挺，也感謝新冠疫情期間美國提供的疫苗，保障了台灣民眾的健康；台美的友誼，就像今天的鳳梨一樣甜，期待台南與美國中西部各州，有機會加強教育、體育、文化等交流。

黃偉哲強調，台南是台灣第一個城市，2024年是台南400周年，今年初剛舉辦盛大的台灣燈會，吸引大批國內外的旅客造訪台南；同時，台南也是台灣美食之都、宗教之都，更是一個科技新都，台積電公司在台南的3奈米先進製程，供應80％以上的晶片市占率。

多茲勒表示，非常感謝黃市長百忙之中接待，也很開心在台南400周年時來到台灣的古都，他們都非常喜歡這裡的人民，以及台南的科技發展。

其他來訪的州議員，也提出教育與文化方面的交流、棒球隊的訓練交流，以及雙方在水資源與綠能建設等交流，並期待未來能與台南有具體的學生交換計畫與文化合作。

市府表示，美國中西部政治領袖訪問團在外交部的邀請下訪台，由駐芝加哥辦事處組長舒俞敬陪同拜會黃偉哲，市府新聞及國際關係處長蘇恩恩也陪同接見，台南則是該訪團唯一拜會的地方城市。訪團停留台南期間，除了參訪台南的特色夜市外，明天還將前往南科訪問。

訪團成員主要來自美國愛荷華（Iowa）、伊利諾（Illinois）、印第安納（Indiana）、明尼蘇達（Minnesota）、威斯康辛（Wisconsin）、芝加哥市（Chicago）等州的州議員，涵蓋民主黨與共和黨。其中，伊利諾州的卡本德爾市（Carbondale）於1991年與台南市締結姐妹市。