世界羽聯BWF世界巡迴賽超級1000系列印尼羽球公開賽，5日男單32強賽上演「寶島一哥」周天成、「左手重炮」林俊易的「台灣內戰」，周天成兩局比賽都克服落後劣勢，透過連續得分的氣勢打下領先保險分，最終21比17、21比14搶佔16強席位。

這是目前世界排名第11的周天成，和世界第17林俊易生涯第5次在BWF賽事過招，第1局林俊易11比8領先進入技術暫停，回到場上周天成連得4分超前，兩人拉鋸一下後，周天成又是連續6分進帳，也擺脫這局林俊易的糾纏，先搶下局數。

第2局林俊易又是最多領先到3分，可惜沒能把領先維持到最後，反而被周天成13比2猛攻又帶走一波，周天成直落二收下勝利。

印尼公開賽無緣繼續前進，接下來林俊易準備和男雙李哲輝/楊博軒、雙打女將胡綾芳、女單許玟琪及男單王子維、蘇力揚、李佳豪等寶島好手，參加6月18日在高雄巨蛋體育館展開的VICTOR 2024高雄羽球大師賽。