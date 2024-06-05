權證避險降稅效果顯現。金管會副主委陳彥良5日於「第十五屆台灣權王大賽」啟動典禮中表示，金管會身為證券主管機關必須監理、發展並行，除了推廣權證教育，也積極協同財政部將權證避險稅率由千分之三降至千分之一，降稅後權證發行檔數達31,350檔，較降稅前增22.97％，而權證日均成交金額為27.94億元較降稅前增27.7％，顯示降稅對權證發行面及交易面已產生效益。

陳彥良致詞時妙語如珠，他指出，「台灣權王大賽」已舉辦15年直逼王寶釧苦守寒窯的18年，但「台灣權王大賽」已把寒窯變熱灶，非常感謝工商時報，協辦單位證交所、櫃買中心、集保結算所、證券商公會，及各協辦證券商，持續戮力推廣我國權證市場的努力及貢獻。

陳彥良指出，金管會協同財政部推動調降權證避險股票交易稅率由千分之三降至千分之一，從去年11月10日起實施，大幅降低發行證券商之避險成本。降稅後六個月，權證發行檔數31,350檔，較降稅前6個月的25,493檔增加22.97％，較前一年度同期19,360檔亦增加61.93％。就成交量來看，降稅後的權證日均成交金額為27.94億元，較降稅前的權證日均成交金額21.88億元，亦增加27.7％，成效顯著。

陳彥良表示，我國去年新生兒僅13萬人，而「台灣權王大賽」14年來報名人數累計逾56萬人次報名參賽，是新生兒的數倍，此大賽對於下一代投資人對金融服務上有更深了解，對權證發展功不可沒。

數據會說話，陳彥良觀察，權證市場在14年間也逐年成長，去年度上市（櫃）權證發行檔數高達65,472檔，創下歷年新高，已連續三年發行檔數超過5萬檔，相較2010年第一屆「台灣權王大賽」舉辦時，發行檔數僅1萬2,362檔，顯見「台灣權王大賽」每年為權證市場協助帶動新的能量，奠定深厚的基礎。

陳彥良指出，如何善用權證協助投資人理財，一向是金管會宣導金融知識的重點之一，透過競賽方式推廣，可讓更多年輕人了解另一個投資管道，了解如何資產聚集、積小成多，讓年輕族群循序漸進的建立理財觀念，進而認識權證商品，並分享權證投資實際經驗，養成投資人正確合理的財務規劃習慣，實現普惠金融的理想。