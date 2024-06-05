台中日曜天地OUTLET歡慶16周年，自6月7日至7月1日展開周年慶促銷活動！除了全館服飾、鞋款、精品包款祭出優惠外，今年特別推出歷年最強陣容的美妝即期品特賣活動，匯聚愛馬仕、香奈兒、雅詩蘭黛、蘭蔻、SK-II、Chloe、寶格麗、上山採藥、阿原肥皂等50大人氣品牌，包括化妝品、保養品、香氛類商品等，最低下殺1.5折起！周年慶活動期間，消費滿額還有機會抽中Dyson空氣清淨機，還有日曜LINE好友獨享的免費雙周抽好禮活動！

日曜天地OUTLET表示，此次周年慶的美妝即期品特展，品牌陣容超強，涵蓋各大知名品牌，如YSL、La Mer、歐舒丹、倩碧、SHISEIDO、身體香氛保養SABON、THE BODY SHOP、Jo Malone；香水類更有COACH、Calvin Klein、VERSACE、ISSEY MIYAKE三宅一生、miu miu、GUCCI、Chloe、Tiffany＆Co.，萬件商品挑不完，要讓小資族以最划算的價格購得頂級美妝保養品。

日曜天地強調，正因為這些效期較短（至少還有6個月以上的使用期限），所以才能推出甜甜的出清優惠價，對於日常保養有需求的愛美人士來說，現在入手正是時候，這些即期品在品質上依然有保障，滿足小資族對於日常保養的需求。

另外，這次美妝即期品特展送很大，現場除打卡送JMELLA 香氛護手霜、Christophe Robin髮泥等商品外，更加碼回饋，單筆消費滿5,000元以上，送Jo Malone蘭風鈴香水、MEDI-PEEL豐盈精華液；滿1萬元送SABON磨砂膏、Le Labo沐浴膠；滿2萬元以上送SYL黑皮革氣墊粉餅、La Mer超能修護精華露！

日曜天地指出，每次檔期所推出的優惠品牌與商品，都是透過特別挑選，因為了解主要消費族群，目的就是為了讓這群消費者除可享有更多的商品優惠價外，還能在此找到屬於自己的商品，精準消費！

此外，日曜天地周年慶活動消費累計可享更多回饋，如消費滿500元送500元消費券，額外再送300元美食券：日曜會員全館消費滿500元，憑當日發票即至服務台領取1組消費券；活動前加入日曜LINE好友，即可免費抽Chloe香水和See by Chloe皮夾；消費滿2,000元可抽Dyson 空氣清淨機；憑當日消費不限金額發票（餐飲除外），可享星巴克日曜店購買兩杯大杯以上（含）相同品項／冰熱／風味的飲料打6折優惠；新會員獨享，綁定LINE會員就送200紅利。