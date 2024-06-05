桃園市中壢區石頭里長罷免案3月通過，成桃園市地方自治史上第一件里長罷免案，也引發桃園罷免潮，桃園區長美里長林秀貞、龜山區文青里長謝嘉仁也都通過罷免連署，桃園市選委會擇定本周六、6月8日同時舉辦中壢區石頭里長補選和桃園區長美里長林秀貞罷免投票。

桃園目前共有3起里長罷免案，都是遭里民指控為「幽靈里長」，中壢區石頭里長王子林罷免案3月底通過後，引發骨牌效應，桃園區長美里長林秀貞罷免案5月初成案、龜山區文青里里長謝嘉仁也於上周成案，因應石頭里長要補選和長美里長要罷免投票，選委會安排在同日、本周六同時舉辦投票。

石頭里長補選共有2候選人，1號48歲王世鋒自小中壢長大，喊出「停止內耗空轉」，希望打造石頭里成為桃園的西門町。2號則是32歲的劉柏成，25歲時成為中壢區最年輕里長，卻因「幽靈人口」罪2020年被判當選無效、褫奪公權2年，到2023年5月6日期滿，也導致他2022年無法再選，但服務不曾中斷，如今捲土重來。

由張姓里民領銜提出的桃園區長美里長林秀貞罷免案投票，同樣在6月8日登場，民政局指出，因第3屆桃園區長美里長選舉人總數為978人，罷免連署要達原選舉區選舉人總數10分之1、也就是98人以上，4月中旬已有143人連署通過。罷免投票則要同意票要達原選舉區選舉人總數4分之1、也就是245票，且有效同意票必須多於不同意票，才會罷免通過。

地方人士指出，長美里因人數少，罷免門檻較低，通過率相對高，文青里第3屆里長選舉人總數達7897人，至少要1975人才能通過，且還要同意者大於不同意，研判最快也要下個月才會投票。