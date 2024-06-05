在比亞迪等大陸車廠的強勁攻勢下，昔日引領風騷的美國電動車大廠特斯拉風光不再！澳洲媒體曝光的空拍畫面顯示，成千上萬輛全新特斯拉電動車停放在墨爾本港口，甚至以「特斯拉墳場」一詞來形容這個驚人的現象。

特斯拉今年開始在全球市場接連降價以出售庫存，但顯然仍供過於求。繼特斯拉在美國傳出產能過剩危機，不得不租用廢棄購物中心停車場，來堆放這些來不及交付的待售車輛之後，如今在澳洲也傳出銷量暴跌的窘況。

據澳洲媒體「7News」報導，曾經供不應求的特斯拉，如今卻只能堆積在港口，反映出澳洲電動車市場已經出現了戲劇性的巨大變化。

維多利亞省運輸協會成員Peter Anderson表示，「突然之間，我們堆積了大量的特斯拉…..它們就是賣不動」。他表示，以往特斯拉通常是透過預售進口到澳洲，「但這些車不是，它們停在那裡等待買家」。

光是在維多利亞省，每個月就有約2000輛特斯拉電動車運抵墨爾本港。但由於銷售量下滑，許多新車被迫停放在空地「等待買家」。道路管理部門表示，這些車子已經堆積如山。