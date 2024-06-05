台積電5日舉行董事會，會中決議4項議案，其中包括核准資本預算173.5億元、捐贈國內4所大學及高中總計不超過40億元，以培養半導體人才以及避免員工權利稀釋股權，自交易市場買回公司普通股共3249張。

台積電5日公布董事會重要決議共4項，第1項，為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃,核准資本預算約美金173億5,620萬元。

預算內容包括，第1、建置及升級先進製程產能；第2、建置及升級先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；第3、廠房興建及廠務設施工程。

第2項為核准於不超過美金50億元之額度內，增資百分之百持股之子公司，以降低外匯避險成本。

第3項為核准捐贈國立臺灣大學、國立陽明交通大學、國立清華大學、國立成功大學及國內獲選之高中／女高總計不超過新台幣40億元，用於長期半導體研究教學及人才培育。

最後1項則是，為抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，核准自台灣證券集中交易市場買回本公司普通股3,249仟股。