因為對樹木的熱愛，ESG永續思維，促成了一筆高達38億元的專任委託，讓ESG+房仲業第一品牌台灣房屋，成為日月潭鄰近最大地主，也是國際成功企業家廖董事長唯一指定仲介，期盼能夠找到同樣具備ESG永續思維的企業，接手日月潭一塊多達5萬多坪的土地，將其永續經營，打造成一座以人為本、與自然共存的ESG新旅行風潮。

「我原本打算親自將這片5萬多坪的土地，打造成一座類似峇里島Villa風格的 ESG永續旅遊度假飯店，但隨著年紀漸長，最後決定放手。

選一家專業房仲為我找尋合適的買家，去實現我未竟的夢想。」滿頭白髮、拄著拐杖、渾身散發藝術氣息的廖董事長娓娓道來他願意割愛、出售鄰近日月潭這片5萬坪土地的不捨之情。

國際文具大王買地種樹 推廣ESG永續旅行思維

廖董事長從小在南投長大，是國際知名的文具大王，事業版圖遍布全球，長年旅居海外。數十年前，事業有成的他決定落葉歸根，回歸田園，返回南投故鄉。喜愛大自然，愛樹的他，在距離風光明媚的日月潭約3分鐘車程，鄰近金龍山、山嵐繚繞清幽處，陸續買下總面積高達5萬多坪、市值高達38億元的土地。他一方面保留原本日據時代生長至今的原生樹木，另一方面也大規模的進行植樹造林，大量種植樹形優美的肖楠，整片落雨松森林、隨季節染紅的楓樹、以及牛樟、櫻花、桃花心木、五葉松等多樣性植物，替地球增加氧氣，降低二氧化碳排放量。

而廖董事長不只是買地種樹，他更希望用一己之力，協助故鄉魚池鄉共生共榮，因此他申請環境評估，做好水土保持，順利申請到萬坪遊憩用地建照，容許使用20項遊憩用地內容包括觀光遊憩管理服務設施、溫泉井及溫泉儲槽、再生能源相關設施等，原本預計將這片5萬坪土地經營成一座以人為本與環境共存、360度環景Villa風格的ESG永續旅遊飯店，推廣魚池鄉在地觀光、紅茶，發揚日月潭的美，讓更多國內外旅客都能夠體驗這片美麗的土地。

履約保證+交易安全保障 台灣房屋ESG+房仲業第一品牌拿下38億土地專委

但無奈年紀漸長，體力有限，因此廖董事長與股東決定，尋找具有ESG共同理念的企業主接手這塊土地，延續環境永續的理念。至於要委託哪家仲介？經過審慎評估許多房仲，廖董事長與股東們甄選，一致同意專任委託台灣房屋，幫忙尋找38億元土地主人。

廖董事長表示，之所以獨家委託台灣房屋銷售，主要是因為他發現台灣房屋跟他的ESG核心價值、經營理念相當契合，台灣房屋不但數十年前就開始大規模植樹造林，植栽養護超過3萬5,000棵樹木，每年可以吸收約7,000公噸以上的二氧化碳。他打聽到，近年來，台灣房屋也運用創新設計，將ESG概念導入樂齡建築，打造人均綠地高達6坪以上的亞洲健康智慧園區，在在展現對環境永續共生的決心，讓他非常感動，因此經過股東一致同意，特別將經過多家估價公司鑑價完成的這塊土地，專任委託台灣房屋，尋找具有相同ESG理念的買方，而這筆專任委託案件，也落實台灣房屋ESG+理念獲得高資產業主認同。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，植樹造林，讓環境更好，一直是台灣房屋每位經紀人員的使命和服務願景。

台灣房屋工業地產中心執行長陳璟葵分析，日月潭不僅是台灣的日月潭，也是國際級風景區，知名飯店林立，許多主流觀光產業紛紛在此插旗，服務國人，充分展現投資台灣、愛台灣的決心，促進台灣旅遊發展。而這片5萬多坪土地，除了適合溫泉飯店觀光業者之外，四周土地種植許多具有高經濟價值的樹木，因此也很適合碳費上路首批碳費徵收對象為年排放量超過2.5萬公噸的事業體，包括半導體業、電力業、水泥業、鋼鐵業、煉油業、石化業等，可以藉由響應2050淨零碳排，實現碳中和願景。