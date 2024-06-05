媒體報導大陸對台灣進行軍事演習期間(5月23日及24日)無任何一艘液化天然氣船在台灣靠泊卸貨。對此，中油發布新聞稿澄清表示，軍演期間有2艘液化天然氣船依計畫順利抵台並完成卸貨，國內天然氣供應未受軍演影響、供應無虞，且依法令維持安全存量，絕無媒體所稱因外籍船長拒絕穿越演習範圍，導致連續三天均無任何一艘液化天然氣船在台灣靠泊卸貨之情事。

為確保國內天然氣穩定供應，中油依據國內各類用戶之用氣需求，提前規劃液化天然氣進口船期，並視國內實際用氣情境、滾動檢討機動調整。

中油指出，本次大陸軍演期間有2艘液化天然氣船依計畫順利到港、完成靠卸，未受軍演影響，且軍演前三天亦有3艘液化天然氣船依計畫到港卸收，中油並依法令維持安全存量，滿足國內發電及產業與民生用氣需求、供氣無虞。

中油強調，為確保國內天然氣穩定供應，持續積極尋找供應穩定、具價格競爭力之多元化油氣來源，並視國際市場供需狀況及國內油氣需求變化，滾動檢討與調整。

此外，中油也將持續密切關注國際天然氣市場動態，並配合政府能源政策，做好國內天然氣之因應調度，確保能源供應安全。