「618」電商購物節正如火如荼展開，各大電商平台紛紛祭出優惠吸引消費者。面對市場競爭，天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟5日表示，由於消費族群不同，淘寶一直有新的貨源吸引消費者，且購物流程越來越方便，能吸引消費者持續下單，預期這次「618」銷售將維持雙位數成長。

市場人士分析，台灣電商平台在疫情過後銷售表現幾乎都是雙位數的增長，但是在近一年只剩個位數，面對的市場挑戰較大，以較薄的利潤在支撐。而電商紅利消退，一方面是因為疫後線下的空間變大，另一方面則是有電商平台不計成本地補貼，使得電商大環境競爭加劇。

天貓淘寶海外台灣站5日在台北舉辦2024淘寶「Z-Commerce」發表會，會中公布「淘寶Z世代消費趨勢＆行為調查」報告（簡稱報告），深入剖析Z世代（泛指出生於1990年代至2010年代初期）消費者的購物行為和趨勢。報告顯示，作為電商市場的主導力量，Z世代不僅具有極大的消費潛力，更會透過自媒體分享購物心得和產品評價，進而對其他消費者的購買決策產生深遠影響。

報告指出，Z世代消費者追求潮流趨勢，且不再對特定電商品牌抱有忠誠。93.8％的Z世代消費者對電商平台不具有品牌忠誠度，若發現其他平台同商品價格更低，就會果斷選擇轉換到其他電商平台購買。報告顯示，近七成五的台灣Z世代每年在電商通路上的花費低於3萬元，他們在消費時精明理性，追求在有限預算下仍能獲得高品質的商品和體驗服務。另外，報告也顯示，超過八成的Z世代受訪者指出，偏好使用「超商取貨」服務，透過全年無休且遍地開花的超商，讓Z世代消費者可以更自由地安排時間，不必受制物流的時間限制。