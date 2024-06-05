路透社報導，日本政府表示，鑑於需求增長與地緣政治風險加劇，現有的能源方案已愈來愈不能實現「穩定的電力供應」的目標，因此日本將在明年發布的能源政策計畫書中，會將「推動更多核電」明確寫入。

2011年福島電廠事故後，日本陷入巨大的恐核症，迅速關停了全部的核電廠，為增加了化石燃料(主要是天然氣)的使用， 70%的電力皆為化石燃料。然而日本並沒有停止環2050年將碳排放量削減至淨零的環保計劃，如此就出現巨大的矛盾。

由於俄羅斯對烏克蘭的戰爭，2022 年煤炭和天然氣價格飆升，以及供應中斷的問題，日本政府希望更多的使用核能、風能和太陽能，以確保穩定的能源供應。

伍德麥肯茲顧問公司(Wood Mackenzie)副總裁惠特沃斯(Alex Whitworth)說：「各國選擇核能，重點已經從減少碳排放，轉移到能源安全這個更基本的原因。能源安全對日本來說一直很重要，現在更是如此。因為日本是個天然資源稀缺的國家，並不自產液化天然氣，過去有一段時間，他們購買昂貴的液化天然氣，造成自己的經濟問題。」

很長一段時間，日本成為全球第二大液化天然氣進口國和動力煤買家，許多化石燃料的出口國大賺日本外滙，包括澳洲、卡達、美國和印尼。所以日本推動核電發展的舉措，會將打擊這些能源出口國。

2015年川內核電廠重啟時，日本的反核遊行。現在日本的反核運動已不再那麼強烈了，人們意識到核能是較好的選擇，而安全是人為管理問題。(圖/路透社)

關於日本每三年修訂一次的能源政策會議，於上個月開始。這次能源會議也是首相岸田文雄 2022年決心支持核電以來的首次修訂，預計會議期間有明顯的爭辯，但是結論應該已經很明朗了，那就是核能路線會持續。

日本國際大學校長橘川武郎（Takeo Kikkawa）表示：「政策小組的絕大多數成員都已表態支持核能，不過現行做法還只是重啟已有的核電，而新的政策應該會明確寫入建造新的反應爐。」

目前尚不清楚日本2040年的核能發展目標。現有的能源計畫是「2030年代核電佔比20~30%」，但是下一個目標年（2040年）該增加到多少，目前還沒有定論。