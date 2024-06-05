輝達NVIDIA創辦人黃仁勳來台帶動人工智慧（AI）題材續燒，外資猛力回流加碼台股。金管會5日公布，外資5月累計淨匯入約117.18億美元、以5月底匯率32.42元換算達新台幣3,799億元，已寫下史上單月新高紀錄，今年前五月外資已累計淨匯入256.35億美元（約新台幣8,311億元）！