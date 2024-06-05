證期局指出，5月單月外陸資買超上市櫃股票新台幣883.46億元，創下2011年以來同期第二大，而今年前五月累計買超新台幣181.32億元，證期局分析，外資買超台股主要原因，就是AI題材展望看好，美國AI公司財報表現優異，帶動台股伺服器供應鏈，加上台灣科技廠法說會多樂觀看待未來人工智慧需求，因此，外資終結前兩月賣超趨勢於5月買超台股。

今年前五月外陸資累計淨匯入256.38億美元的原因，證期局指出，主要是美國聯準會降息決策未明，市場持續觀望，而台灣股市AI熱度不減，吸引外資資金匯入。

證期局觀察，台股整體基本面尚稱穩健。證期局統計，我國上市櫃公司今年截至4月底累計營收金額為新台幣12.96兆元，較去年同期成長8.54％，營收金額為歷年同期次高，另台股殖利率達2.66％ (加計股票股利為2.77％)，截至今年4月底本益比約23.67倍，顯示台股基本面尚稱穩健。

AI驅動、中小型、傳金輪動 台股澱後續攻
《台北股市》AI熱度夯 外資5月淨匯入飆3800億元新高
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