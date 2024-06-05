滙豐銀行表示，上周五公布的美國核心PCE通膨，即聯準會青睞的通膨指標，基本符合市場預期，4月數字較前一月上漲0.2％，與去年同期相比成長率維持在2.8％不變，這也是今年最小的單月漲幅。繼第一季通膨數據意外上升之後，4月的數據似乎顯示出一些緩和的跡象，顯示通膨持續漸進放緩。

與此同時，實際消費者支出與前一月相比意外下降至-0.1％。這些經濟數據加上美國第一季GDP修正引發市場重燃對降息預期，導致10年公債殖利率下滑，滙豐預期聯準會可能會在今年9月進行首次降息。

此外，滙豐銀行提到，全球債券市場近期出現反彈，市場更相信債券殖利率的高峰已經過去了，降息前景將引導投資人回歸債券，且聯準會將放緩量化緊縮進程，債券利率下降將使債券價格上升，進一步提高債券投資的資本利得，持續看好全球投資等級債券的配置，並繼續鎖定有吸引力的債券收益率。

渣打銀行認為，美國4月的JOLTS數據顯示離職率（自願離職者占總就業人數百分比）連續6個月維持在2.2％不變。該數值代表沒有更多人找到更高薪的工作而離職，即經濟沒有進一步變得活絡，市場預期5月的ADP就業數據也將放緩；美國公債殖利率延續下跌趨勢，10年公債殖利率下跌至4.33％、2年期公債殖利率下跌至4.77％，預期隨著通膨逐步放緩，未來幾個月的債券殖利率將逐漸走低，因此投資者可趁美股盤整之際，尋找布局機會。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉提醒，針對聯準會的貨幣政策動向，重點觀察指標包含核心PCE、非農就業人口數、薪資成長幅度等，以本周即將公布的非農就業數據為例，對於聯準會降息較為理想的狀態是與上個月持平或比市場預期低一些，即低於20萬人會讓投資人較安心，代表距離降息的步調會更近一點。