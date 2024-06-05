2022年爆發烏俄戰爭，國際局勢動盪，加上兩岸局勢緊張，時任國防部長邱國正當時下令，三軍各部隊正、副主官平日、假日皆不得同時離營，作戰區指揮官也不得離開防區。國防部長顧立雄今（5）日表示，各級指揮機制已應處得宜，故即日起將正、副主官留值規定恢復常態；據悉，此令也代表外離島指揮官，放假終於得以返台。

國防部《軍聞社》指出，顧立雄今下午在副參謀總長執行官鄭榮豐上將、政戰局長陳育琳中將及國防部相關聯參主管陪同下，赴資通電軍指揮部聽取任務簡報，針對組織規畫、軟硬體新式裝備籌獲及人才培育等方面，與高階幹部討論並提出指導。

顧立雄強調「資安即國安」，並期勉資通電軍全體官兵，秉持守護國家的信念，守護台灣不受駭客的假錯訊息攻擊，讓國家的數位環境更加安全，民主制度更有韌性。

顧立雄指出，在現代戰爭中，網電作戰的重要性日漸提升。資通電軍是防衛固守、重層嚇阻軍事戰略下的第一層嚇阻兵力，可使國軍迅速掌握情資、應對突發狀況，有效支援三軍的聯合作戰。希望所有官兵在網路戰、電子戰的專業上持續精進、強化，以肆應未來戰場。

顧立雄在談話中也肯定國軍各級幹部的辛勞，特別過去兩年，因應國際情勢不穩定及中共的襲擾，國防部要求各單位正、副主官，不得同時離營，確保能即時應處突發狀況。經過長時間運作，參謀本部與各級的指揮機制，都已經累積相關的經驗，應處得宜。

顧立雄指示，經縝密研討，國防部決定即日起將各級正、副主官留值的規定恢復常態，依照2023年經常戰備時期突發狀況處置規定執行，以兼顧各級幹部對家庭的照顧，並有利於國軍人才的長留久用。