富邦集團攜手臺灣大學風險社會與政策研究中心5日舉辦「富邦永續大未來論壇」，董事長蔡明忠於論壇致詞時指出，氣候變遷的威脅不容許我們放慢腳步，「永續發展」已成為現今人類社會最重要的議題，攸關下一個世代、甚至是下下個世代的生存，永續轉型已迫在眉睫。

蔡明忠表示，富邦身為台灣領導企業，也應該扮演領頭羊的角色，積極呼應政府「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」四大淨零轉型策略，發揮企業影響力，在邁向永續未來的路上，還要做得更多、更快，這也是富邦集團連年舉辦論壇，亟欲提高社會意識最重要的目的。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控積極落實「正向力量 成就可能 TM 」的品牌精神，致力推動永續經營，在金融面，持續發揮金融本業影響力，透過投、融資引領企業客戶重視環境、低碳轉型，除2023年綠色金融成果已逾2.57兆元，並增訂通過2030年綠色金融目標為2.91兆元；在非金融面，以企業影響力，帶領社會大眾改變思維，朝低碳生活邁進。富邦金控也將堅持永續經營的使命，引領台灣奔向淨零未來。

除永續、淨零碳排議題外，輝達創辦人黃仁勳來台也掀起AI旋風，蔡明忠不僅受訪時推崇黃仁勳的魅力，也透露富邦本來就與輝達有長期合作的夥伴關係；例如，台灣大哥大自2020年即與NVIDIA成為長期合作夥伴，共同打造的「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲服務，讓數十萬的玩家不須配備高階硬體設備，就能擁有逼真的遊戲聲光效果、流暢的雲端遊戲體驗。

面對AI在全球帶來變革的這場戰役，集團也持續與NVIDIA共同攜手掌握AI商機，將AI運用在雲端遊戲等娛樂內容、設計與製造產業、人工智慧與機器學習等專業領域，在AI時代開啟遊戲服務全新體驗及更多無限可能。

蔡明忠還透露，他與黃仁勳在台積電創辦人張忠謀90歲生日宴會上曾碰過面，過去也幾次公開場合也都有見面，這次是廣達創辦人林百里做東宴請黃仁勳，蔡明忠與建築師姚仁喜都是座上賓，姚仁喜還答應黃仁勳，在台灣幫他找塊土地，幫他蓋房子。