國會改革5月28日三讀通過,但517爆發朝野嚴重肢體衝突,包括綠委鍾佳濱擒抱藍委陳菁徽造成摔傷,綠委郭國文強搶立院秘書長周萬來資料等行為,都引發輿論強烈批評。相關行為甚至連幾個外國網紅都看不下去,直批「先生,這裡是民主社會,你不能偷...」、「我覺得打架真的很難看」、「這種事不會發生在成年人身上」。另一外國網紅「小貝」留言提醒「我上次提到被出征了」,而該影片留言區果然出現網軍出征。

來台經商的瑞典人盧卡斯(Lukas Engstorm)經營YouTube頻道《外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan(盧卡斯)》,頗受歡迎。近日他發表了一支最新影片,標題為「外國人不敢相信台灣政客在議會打架為民主發聲!Taiwanese Politicians Protecting Democracy With Their Fists?!」內容就是評論517相關立院肢體衝突風波,當中不少批評綠委行為的發言,引發網友在留言區熱議討論迴響,甚至有人來出征。

外國人不敢相信台灣政客在議會打架為民主發聲! Taiwanese Politicians Protecting Democracy With Their Fists?!

根據PTT網友的爆卦整理,影片中3位外國人評論此次立院激烈衝突,表示:「那個偷了議事資料從旁邊跑出去的傢伙...先生:這裡是民主社會!你不能偷...」、「就像我在幼稚園教了好幾年書...有時候人會失控,所以這種事不會發生在成年人身上!而現在一屋子掌控國家大事的人做這種事,太難看了!」

還有人強調「好吧我覺得打架真的很難看,我認為如果要稱自己為亞洲的民主堡壘,你必須非常認真地對待自己,當你這樣做的時候,就像被人看笑話,如果你正在尋找美國或澳洲的支持或其他支持,你希望其他國家在發生任何情況時都來幫助你,這實在太難看了!」

另一愛台網紅小貝(Logan Beck)留言提醒「小心講到這個話題喔,我上次提到了被出征了(大笑)」。而影片留言區也果真出現綠網軍出征。

PTT鄉民表示「投票輸本來就是民主的一環,既然你輸了,就代表你根本不算是多數,憑甚麼社會上的大眾是聽你的意見」、「看留言區一堆根本不知道民主的在喊守護民主」、「說實話被出征。這就是台灣人啦。科科」、「留言區超像批鬥大會,笑死!」