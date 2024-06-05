上個月台中捷運發生隨機砍人事件，「長髮哥」許瑞顯挺身與犯嫌搏鬥，昨(4)日許瑞顯與其他16位英雄接受台中市政府表揚，許瑞顯穿上電玩遊戲《魔物獵人》聯名款羽織，並引用日本人氣動畫《葬送的芙莉蓮》經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話一定會這麼做的」，這段頒獎畫面也被網友翻譯傳上網路，在日本與韓國造成迴響，而《葬送的芙莉蓮》官方帳號，也在推特上發出2則貼文被解讀是對許瑞顯的回應。

昨(4)日台中市政府對17為城市英雄表揚頒獎，「長髮哥」許瑞顯不僅在表揚現場引用日本人氣動畫「葬送的芙莉蓮」的經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話一定會這麼做的」，當作自己的座右銘，鼓勵自己走在正確道路上，「若時間重來一次，他還是會做出相同的選擇」。

許瑞顯在表揚儀式的畫面也透過網路擴散，還有網友以日文在社群X(前推特)發布，立刻在網上爆發，關鍵字「欣梅爾」（ヒンメル），也衝上日本推特趨勢熱度第一名，讓許多日本網友都知道了此事；而今(5)日上午，《葬送的芙莉蓮》官方推特在短短1小時內先發出主角芙莉蓮的漫畫截圖「如果是勇者欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，再發出欣梅爾曾講出「就算一點也好，如果能改變某個人的人生的話，這樣就很足夠了」。

《葬送的芙莉蓮》官方推特短短1小時的2則貼文，也讓網友視為對時事做出的回應，「謝謝來自台中的欣梅爾」、「這是最棒的引用案例了」、「此時此刻，世上又多了一個欣梅爾」、「很酷的英雄台詞」、「欣梅爾非常鼓舞人心..我很引以為傲」。

另外也有南韓網友轉發許瑞顯的受訪新聞，並提到「一名曾在台灣台中捷運上，幫助阻擋持刀攻擊事件的宅男表示，他會幫忙是因為欣梅爾(Himmel)也會這樣做」、「他希望英勇的成就能夠打破對御宅族負面刻板印象」，這則貼文也引來萬人觀看，7千多人轉發。