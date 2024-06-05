21歲啦啦隊新星潔潔(藍羽潔)現職為富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」練習生，有著精緻五官和穠纖合度好身材。事實上，她的父親還是知名舞者藍波老師，近日父女二人一起上節目，互相說出心中的秘密，藍波自曝花光女兒的錢，讓她無法出國讀書；潔潔則透露曾經有被全班排擠，讓藍波相當驚訝。

說出家人之間的秘密，藍波表示：「父女21年，女兒存款都被我花光」，被好友沈玉琳笑：「人家啃老，你啃女兒」藍波則解釋是將所有女兒小時候的壓歲錢，包含女兒出生時，人家送的金條，他全部用來拿去付房子頭期款。藍波認為能增值也能保值，但女兒卻覺得是把錢花光，讓她無法出國讀書。

藍波解釋是因為他媽媽那一代有7個子女，幾乎都在國外，所以到最後外婆身邊只剩下他媽媽在陪伴，所以他們家就一直有「書讀越高，離家越遠」的想法。所以不希望女兒出國讀書，一直勸她留在台灣就好，藍波表示：「在台北出門就很危險了，何況出國」。

潔潔透露曾經被好友排擠。（陳俊吉攝）

藍波老師（左）和21歲女兒潔潔。（陳俊吉攝）

潔潔也說出藏在心中多年的秘密，她透露國小時曾被很好的朋友排擠，且雙方父母也認識。當時甚至聯合全班排擠她，這樣的狀況持續了半年至1年，她都不敢跟爸爸說。潔潔也因為有這樣的經歷，變得不容易相信人，一說完藍波表示：「不可思議」，因為他和老婆是會去學校當愛心爸爸、媽媽，甚至常常會請大家吃東西，讓他怒斥：「吃我的東西，還排擠我女兒」，生氣要女兒晚點告訴他是誰。

★《中時新聞網》關心您：陪你勇敢，不再旁觀，教育部反霸凌專線請撥打：1953