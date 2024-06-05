2024台北電腦展（Computex 2024）吸引國際大咖來台，包括輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰等先後抵達台灣參展，繼黃仁勳上週在台菜餐廳宴請供應鏈後，今又受廣達董事長林百里邀約前往台北市內湖區「喜相逢麵館」用餐。而作家顏擇雅今（5）日就在臉書上表示，「這幾天真是被黃仁勳洗版，但我最關注的卻是梁見後」，顏擇雅提到，「梁見後要管幾千名美國員工，可以請教梁見後一下，他是怎麼管理美國工程師的，我相信對台積電會很有參考價值」，引發討論。

顏擇雅今日在臉書上表示，「這幾天真是被黃仁勳洗版了，蘇姿丰也受到相當多報導，但我最關注的卻是梁見後」，顏擇雅認為，「跟黃仁勳和蘇姿丰比起來，梁見後的故事勵志多了，黃仁勳和蘇姿丰的成功，多少跟投對娘胎有關」。顏擇雅指出，「梁見後百分百靠自己，他不像黃、蘇有母親是台灣望族之後，有父親是高級知識份子。他出身人口外流嚴重的窮鄉，父母務農，七個小孩從小都要幫忙農事，他從沒念過高中，先念嘉義高工，再念台北工專，半工半讀一邊資助弟妹學費一邊念台灣工業技術學院，遲至26歲才赴美留學因為去美國的錢也都要靠自己努力賺並且省吃儉用，赴美不到十年就創辦了美超微」。

顏擇雅話鋒一轉，「梁見後創業也不是一帆風順。美超微正好是在金融海嘯前不久上市，時間再糟不過了，股價最慘曾跌到3.63。今天股價則是771」，顏擇雅直言，有媒體的報導都有強調他的成功是「兄弟同心其利斷金」。我想他們兄弟那麼團結的原因，是父母根本沒能力給子女受良好教育，所以兄姐很早就知道自己必須是弟妹眼中的好榜樣，也必須幫忙把弟妹帶大。這樣的家雖然物質匱乏，生活辛苦，卻格外團結。

顏擇雅也提到，「梁見後的妻子劉秋菊跟他一起創辦美超微，如今也是億萬富翁。他們夫妻有五個小孩。以美國有錢人標準，五個小孩也超多的，可見這對夫妻都認為大家庭很棒」。顏擇雅指出，有媒體說梁見後是個要求很高的老闆，老闆要求高，在台灣並不稀罕，何況他還是個苦過來的鄉下小孩。

但顏擇雅最後也強調，「問題是梁見後要管幾千名美國員工，我就覺得這很稀罕了。台媒不是都寫說台積電的美國工程師不願加班嗎？也許台媒可以請教梁見後一下，他是怎麼管理美國工程師的。我相信對台積電會很有參考價值」。