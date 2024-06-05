電音女神「姐姐」謝金燕今年將滿50歲，擁有凍齡臉蛋及傲人魔鬼身材，近日參加大陸節目《乘風2024（簡稱《浪姐5》），每次舞台都展現獨特魅力引發關注，收穫大批粉絲。今（5日）透露，將用周杰倫的〈雙節棍〉闖總決賽，並喊話若沒成團是節目損失

謝金燕每次舞台都用盡全力，展現強大氣場，今日她透過IG發文，曬出一張紮起俐落馬尾辮，身穿黃色緊身勁裝，搭配雙節棍道具的照片，透露準備用實力炸場嗨翻舞台，霸氣喊話：「我想說是，謝金燕的人生中，不一定要在浪姐5中成團，但如果….成團名單中少了謝金燕，這絕對是乘風2024的的最大損失」。

謝金燕透露，準備用周杰倫的歌曲〈雙節棍〉嗨翻舞台。（圖／翻攝自謝金燕 IG ）

貼文也吸引大批粉絲湧入留言，表示相當期待：「不管姐姐有沒有成團，姐姐都是最棒的」、「光想到姐唱（快使用雙截棍 哼哼哈兮）我就竊笑了」、「喜歡的姐姐對舞台的那種熱情，在這裡，我說姐姐必成團，在我們心裡，姐永遠第一」、「不管舞台效果怎麼樣，只希望姐姐玩的開心，我們都很期待」、「姐姐加油，相信你可以的！給我炸翻全場！」

謝金燕參加該節目一路走來相當不容易，每次驚艷全場的表現，都讓大陸網友不敢相信她的真實年紀。據悉，謝金燕近年體重大多在45至50公斤之間，今（2024）年初跨年結束賣力演出後，曾公開體重透露「暴瘦2公斤」到46.5公斤，引發大批網友震驚，怎料參加《乘風2024》魔鬼訓練下，身高170 公分的她，曾自曝最新體重竟已掉至44.7公斤，可見她練習的賣力程度。