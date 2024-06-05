亞泥持股72％、在香港掛牌的亞泥中國（0743.HK）將私有化，亞泥中國已在5月28日下午3時31分停牌，停牌前股價為3.32港元。

目前亞泥中國在大陸的水泥總產能有3,300萬噸，主要營業區域在江西、湖北等華中市場，另還持有總產能達9,500萬噸的山水水泥17.6％股權。

由於大陸經濟低迷，房地產市場進入衰退谷底，亞泥中國去年營收人民幣74.27億元、年減約23％，獲利為人民幣1.06億元、年減74.7％。

今年以來，大陸天候異常，加上雨季來臨，當地水泥市場出現「價跌量縮」的低谷。根據大陸水泥網統計，今年第一季大陸水泥總產量3.37億噸、年減11.8％，其中亞泥中國發布獲利警告，預期第一季相較於去年同期恐出現由盈轉虧的狀況。亞泥中國董事會指出，今年首季預期虧損，主要由於在此期間集團產品售價下降所致。

市場指出，受房地產新開工項目較少及部分地區暫緩重大基建工程影響，加上雨季來臨，預期大陸水泥市場需求低迷，第二季營運更趨保守。