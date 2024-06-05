Two more Boeing whistleblowers go public over plane safety: ‘Like a ticking timebomb’ https://t.co/lm1IZJcTGH pic.twitter.com/zsw9wVBuS9 — New York Post (@nypost) June 5, 2024

美國阿拉斯加航空公司（Alaskan Airlines）一架波音737 MAX-9客機今年1月發生內嵌式艙門在航程高空噴飛的恐怖事件，這讓過去幾年吹哨者冒險舉報波音飛機製程有安全問題的行動再受關注，並催出更多吹哨者出面，即使最近已有2人先後死亡，仍有人堅決具名舉報。美國《紐約郵報》周三（5日）獨家報導，曾任職於波音公司與波音主要供應商勢必銳的技術品管人員露臉受訪示警，波音飛機安全問題「就像定時炸彈」。

爾文（Roy Irvin）2009年開始在波音公司工作，2011年至2017年在位於南卡羅萊納州北查爾斯頓（North Charleston）廠區擔任品質調查員，全力確保每架造價2.5億美元的787夢幻客機（ 787 Dreamliner）出廠之前能夠正常運作。他說，幾乎每一天都會在已離開製造樓層、進入「經檢查無虞可交貨起飛」狀態的飛機機身找到重大安全與品質問題，必須「退件」延遲出廠。

爾文表示，那段時期他經常指明自己發現的問題，被迫「抗命不從」：「安全裝置安裝了，如果固緊零件沒有正確鎖緊，裝置會掉落，機師就無法操控飛機。」

阿拉斯加航空一架波音737 MAX-9客機今年1月在航程中發生艙門飛脫的離譜狀況。

波音737 MAX早在2018年、2019年各有一起嚴重事故，造成印尼獅子航空、衣索比亞航空班機墜毀，合計346人喪生。2020年9月，美國眾議院運輸及基礎建設委員會報告直指，兩起事故肇因於波音與監管機關「重複發生的嚴重過失」導致的「可怕後果」。今年1月阿拉斯加航空艙門飛脫，吹哨人透露問題出在波音，勢必銳交付機身之後，波音在華盛頓州倫頓市（Renton）廠區拆了一片艙板，裝回去的時候少了4個螺栓。

與爾文合作的吹哨者是今年3月9日陳屍於南卡羅來納州一家飯店停車場的62歲波音資深員工巴內特（John Barnett），警方上月公布巴內特死於持槍自戕。曾任職波音主要供應商勢必銳（Spirit AeroSystems）管稽核員的的45歲男子狄恩（Joshua Dean）也是吹哨人之一，他舉報技師在737 MAX機尾不當鑽孔，4月底因細菌感染引發器官衰竭去世。

2010至2022年任職於美國堪薩斯州威契塔（Wichita）勢必銳工廠的前員工帕雷德斯（Santiago Paredes），離職前服務部門負責對737機身送交波音前執行最終檢查。帕德雷斯今年5月也出面接受媒體訪問揭露品管問題，在機身找到50處甚至200處缺陷是常有的事，公司要他封口令他震驚不已，「我看到的一切就像定時炸彈」，他提報的缺陷往往讓飛機延遲交貨，高層給他起了「攪局人」的外號。

位於美國堪薩斯州威契塔的勢必銳廠區2019年運送波音737 MAX機身一景。（資料照／路透）

波音客機安全問題吹哨者至少20人，帕雷德斯與爾文只是其中之二，他們強調「只想確保飛機不會失事墜毀」，即使已有2名吹哨者去世，害怕之餘仍決定挺身而出。帕雷德斯說：「我每天都很怕看新聞，就怕看到飛機在空中出事，真是噩夢。」

爾文說：「開車時我一直盯著照後鏡，確保沒人跟車。」他在巴內特去世前1周曾與他談話，「我並非陰謀論者，但我無法想像他就這麼放棄了，即使他還有其他煩惱，我一直認為他會堅持到底。我不是說我不相信（他會自殺），只是不合理。」

代表巴內特、狄恩、爾文、帕德雷斯的律師諾爾斯（Brian Knowles）說，律師事務所最近接獲好幾十名潛在吹哨人來電，「大部分都是現職員工，他們並非心懷不滿，而是熱愛這家公司，無意搞垮，只是想讓公司重回正軌」。諾爾斯說，波音聲稱願意聆聽批評，實際上這些意見未獲內部解決，不少人因克盡職責耿直通報而承受高層報復。

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