輝達執行長黃仁勳宣布將在台灣設立研發總部，吸引許多縣市積極爭取，台中市長盧秀燕5日更在臉書貼文指出，黃仁勳開出的第一條件是「有夜市」，她一聽就知道「台中一定是首選」，因為「逢甲一出，誰與爭鋒」！

盧秀燕指出，NVIDIA要在台灣設立研發總部，她當然要竭力爭取；台中市不僅產業面上有競爭力，市府也在水湳經貿園區投資基礎建設，包括會展中心、綠美圖、轉運中心，是經貿、產業、交通重鎮，NVIDIA最好的選擇就是台中，市府願意媒合投資。

而針對黃仁勳開出的條件要「有夜市」，盧秀燕說，水湳經貿園區隔壁就是國際知名的逢甲夜市，台中一定是首選，且台中不只夜市厲害，近幾年國際科技大廠紛紛選擇台中，包含台積電、美光都已經落腳台中，最先進的晶圓廠就是AI產業核心設施，搭配中台灣廣納700萬常住人口，蘊藏豐厚的研發人才，將會是NVIDIA最需要的即戰力。

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