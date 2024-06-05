民進黨政策會執行長王義川日前上節目時宣稱，透過手機訊號定位分析發現，立院外青鳥行動及519小草遊行參與群眾組成不同，引發外界質疑是國家機器監控人民？王義川後改口稱「用膝蓋想也知道」。桃園市議員于北辰幫腔直呼，「電視前面不能亂講嗎？按大清律例，假設好像沒有罪！」

王義川失言引發軒然大波，藍白在野兩黨紛紛質疑綠色執政有在搞政治偵防。王義川急滅火稱「用膝蓋想也知道」，被藍委徐巧芯酸「王膝知」。

對岸日前公布5位媒體人懲戒名單，當中就包含王義川與于北辰。針對王義川發言爭議，于北辰近日前在政論節目幫腔質疑，這件事有沒有受害者？王義川講完有沒有傷害過任何人？當時青鳥行動有人認為自己被監控、隱私權被侵害嗎？他自己當時就在現場，但他不覺得自己有被侵害。

根據《NOWnews今日新聞》報導，于北辰在節目中強調，王義川能不能在節目上假設？若按照大清律例，假設好像沒有罪，王如果說自己是假設的，甚至說就是亂講的會怎麼樣？「電視前面不能亂講嗎？有多少名嘴在亂講！」于北辰強調，立委都可以嘴了，王義川一介草民難道不能嘴？所以真的很奇怪，王義川怎麼講的怎麼對，為何一定要把王義川消滅？把王義川打趴對在野黨有何好處？他認為這才是重點。