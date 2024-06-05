今天（5日）各地有雨偏涼，明天（6日）華南雲雨區持續東移，水氣再增加，全台降雨機率都偏高，周五（7日）起各地回溫，午後有局部短暫雷陣雨，端午節前後大氣潮濕溫暖，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

中央氣象署資訊顯示，明天華南雲雨區持續東移，加上廣東海面的低壓帶較為接近台灣，整體環境利於降雨，南部地區及中部山區有短暫陣雨或雷雨，午後並有局部大雨發生的機率，其他地區降雨機率也偏高；溫度方面，夜晚、清晨偏涼，各地低溫僅22度，白天降雨空檔感受舒適，北部高溫約26度，其他地區高溫27至30度。

至端午節為止全台水氣豐沛，各地注意午後雷陣雨。（圖／氣象署）

周五、周六（7、8日）轉吹偏南風，各地氣溫回升、水氣偏多，迎風面的南部、東南部整天不定時有局部短暫陣雨甚至雷雨，午後有局部大雨發生機率，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

周五（7日）起逐漸回溫，端午節各地高溫上看32度。（圖／氣象署）

下周日至下周三（9日至12日）鋒面位於台灣北部海面，台灣處在鋒前偏西南風的環境，大氣潮濕溫暖，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多呈現多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨；下周四至下周六（13至15日）鋒面來到台灣周邊，尤其西南風會帶來豐沛水氣，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。