大陸緊急管理部微信公號5日晚消息，中國大陸國家防災減災救災委員會辦公室、緊急管理部發布2024年5月大陸全國自然災害狀況。天災死亡失蹤23人，直接經濟損失31.7億元（人民幣，下同，約合新台幣139.5億元）。

大陸國家防災減災救災委員會辦公室會同相關成員單位，會商核定2024年5月大陸全國自然災害情況。天災以洪澇、風冰雹、乾旱災害為主，低溫冷凍和雪災、沙塵暴、地震、地質災害和森林草原火災等也有不同程度發生。

各種天災共造成大陸446萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤23人，緊急轉移安置0.8萬人次；倒塌房屋近300間，損壞房屋1.2萬間；農作物受災面積324.9千公頃；直接經濟損失31.7億元。

據分析，5月大陸天災主要特徵：

一、南方局地降雨強度大，廣東、廣西等地遭受洪澇災害影響：

5月大陸面平均降水量66.1毫米，較常年同期略偏少，發生5次大規模強降雨天氣過程，主要影響江南、華南、西南等地，廣東、廣西局地降雨量突破同期歷史極值，廣東珠海、廣西南寧等地突發山洪及城鎮內澇。大陸15省（區、市）80條河流發生超警以上洪水，其中8條超過保證水位、5條發生有實測數據以來最大洪水。

5月，洪澇災害共造成17省（區、市）91.1萬人不同程度受災，因災死亡失蹤3人，倒塌房屋近300間，損壞房屋近5100間，直接經濟損失12億元。

5月，大陸地質災害以崩塌、土石流為主，主要發生於中南、華東及西南等地。此外，廣東梅大高速茶陽路段塌方災害正在調查中。

二、風冰雹災害點多面廣，沙塵天氣過程影響西北地區：

5月，大陸出現3次大規模強對流天氣過程，華北、華南、西南、西北等地發生強風、雷電、冰雹等災害天氣。

5月中下旬，河南新鄉、安陽等地突發大風天氣，造成局部小麥出現點片倒伏。

5月27日，西藏那曲4人採挖蟲草時遭遇雷擊，造成3人死亡、1人受傷。

5月，風冰雹災害共造成河南、雲南、西藏、甘肅等19省（區、市）88.2萬人不同程度受災，因災死亡13人，損壞房屋近7100間，農作物受災面積144.9千公頃，直接經濟損失10.3億元。此外，5月有2次沙塵天氣過程影響大陸西北地區，造成新疆、甘肅28.3萬人不同程度受災，農作物受災面積31千公頃，直接經濟損失2億元。

三、西南地區旱情明顯緩解，森林草原火災情勢平穩：

今年以來，大陸西南地區發生階段性旱情，西北部分地區出現旱情。進入5月後，西南、西北地區出現降雨過程，旱情有較大程度緩解，黃淮、江淮等地氣象乾旱露頭，當前大陸大部地區土壤溼度總體適宜。乾旱災害共造成雲南、四川等地236.1萬人不同程度受災，因旱需生活救助19.4萬人，農作物受災面積100.9千公頃，直接經濟損失7.1億元。另根據初步統計，5月大陸共發生森林火災14起，其中內蒙古5起，山西4起；內蒙古發生草原火災2起。

四、低溫冷凍及雪災影響局地，新疆、四川相繼發生5級左右地震：

5月，有5次冷空氣過程影響大陸，主要影響東北、華北及新疆、內蒙古等地，造成局部農作物受災，直接經濟損失1000萬元。

5月15日，西藏林芝發生一起雪崩災害，造成1人死亡。

5月，大陸共發生規模4.0以上地震10次，其中規模5.0以上地震2次，分別為5月20日新疆阿圖什規模5.2地震及5月27日四川木里規模5.0地震，均未造成傷亡和較大財產損失。