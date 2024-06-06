陳庭妮（左）、蔡凡熙在劇中飾演專賣凶宅的房仲。（逆光電影公司提供）

蔡凡熙自認生活佛系但對事業有企圖心。（羅永銘攝）

陳庭妮認為當演員要學會放輕鬆。（羅永銘攝）

陳庭妮（左）、蔡凡熙分享當新人時都曾遇過挫敗。（羅永銘攝）

陳庭妮和蔡凡熙在中視、三立靈異職人喜劇《幸福房屋事件簿》飾演一對房仲，專攻凶宅買賣，遇上不少靈異趣事。劇中資深房仲陳庭妮對菜鳥蔡凡熙要求嚴格，提起當新人是否有遇過很兇的前輩？陳庭妮自招剛出道當模特兒時，會犯低級錯誤，常被前輩「震撼」到，「例如很基本上台前要把內衣、襪子脫掉，但我就犯錯，被罵不可以哭，因為會被罵更慘，妝都化好了哭什麼哭。」

蔡凡熙說拍戲時曾被周圍的工作人員瞪，不留情面大罵：「在演什麼啦！」他分享以前遇到別人罵他爛時，他會往心裡去，但現在會先反嗆「你才爛」，再繼續努力，「不然一直沉浸在失敗很累。前幾年太容易心情不好，就自己想辦法消化，因為我做這行才剛開始，一直這樣，後幾年要怎麼辦？」自認是「佛系青年」？他認為生活上較佛系，但對工作有企圖心，幽默說：「我想成為影響力很大的明星演員，走在路上會無法行走那種；但我現在一路暢通。」

戲裡有不少和鬼神相關劇情，2人都有毛孩，有做過寵物溝通？蔡凡熙對這件事沒那麼相信，搞笑說：「也怕我在家裡裸體，AMO會說出去。」陳庭妮則曾經為愛犬花錢買桃花陣，只為減緩狗狗的皮膚過敏，「科學方法沒辦法解決，我就去溝通，看他是不是需要什麼，溝通師說我的狗上輩子有事情未了結，建議我幫他買桃花陣，至今還擺在我家。」那和老公胡宇威有合過八字嗎？「沒有，我們相處很美式，對信仰就是尊重。」

《幸福房屋事件簿》每週五晚間10點中視無線台首播，每週六晚間10點三立都會台30頻道有線首播，Netflix、CATCHPLAY＋、愛奇藝國際站、中華電信上架，每週日則在CATCHPLAY電影台61頻道播出。