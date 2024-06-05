民進黨立委陳亭妃於今日立法院經濟委員會上關切，大陸5月31日公告中止ECFA中134項關稅減讓產品，大多為石化、塑膠、紡織等傳統產業，該如何應對衝擊？

對此，郭智輝指出，ECFA的問題不是第一次，之前都有所準備，盤點過後，這134項影響台灣整體的出口並不大，約占2％，但受影響的多是傳統產業，經濟部會協助傳產盡快轉移市場，脫離不是那麼安全、有風險的市場，「經濟部的立場就是趕緊幫助他們提升競爭力、往外走離開中國大陸市場。」

他說，經濟部已經有一套辦法，在鼓勵業者出口部分稍微補助稅金，補貼等方式，但緩不濟急，應提升業者競爭力，「全球不會只有中國一個市場」任何商品都可以離開大陸找到市場，但要離開大陸市場，就必須得有能力建立第二市場。他會透過此次的AI風潮整頓，特別針對中小企業、傳產提升效率、節能減碳，提升競爭力，路才能走得更遠。

他以機械業為例，可以到東南亞、印度，這絕對是大市場。