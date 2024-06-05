輝達執行長黃仁勳自5月26日抵台以來，所到之處都受到民眾熱烈歡迎。不但台灣媒體爭相報導，外媒更以籃球好手林書豪先前引發的「林來瘋」（Linsanity）一詞，改為「仁來瘋」（Jensanity，因黃仁勳的英文名為Jensen）來形容這股狂熱的「黃仁勳旋風」。

據路透社報導，黃仁勳一周半前抵達台灣以來，如同巨星般掀起「追星」熱潮，一舉一動都備受關注。黃仁勳魅力席捲全台，不但電視台爭相報導，記者緊跟他的行程，社群媒體更是滿滿的相關討論，連他去過的餐廳也成為報導重點，吸引客人蜂擁而入。

一名38歲的台灣工程師向路透社表示，黃仁勳非常能激勵人心，「他是我們的一份子，而他做的事將改變整個世界」。一位在金融業工作的女粉絲則形容，黃仁勳就像是流行巨星，很高興能在電腦展看到他本人。

不過報導中指出，黃仁勳在台灣的超高人氣，卻讓輝達的員工與晶片業高層都感到相當困惑。有人表示，對於黃仁勳抱有強烈興趣的現象，在美國從未發生過。甚至在輝達總部所在的矽谷，都不一定會有人認出黃仁勳。