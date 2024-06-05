由「印尼恐怖片之父」黎刹曼托瓦尼執導的血腥鬼片《鬼咧號》，在當地突破百萬觀影人次，劇情描述要前往新落成的桑卡拉渡假村唯一路線，便是通過途經5個隧道的火車軌道，一輛氣氛愉快的觀光列車，卻在進入隧道後，發生乘客們集體翻白眼、尖叫嘔吐、痛苦地四肢扭曲的狀況，嚇得車廂內尖叫聲連連，疑似「乘客集體中邪」的恐怖畫面曝光後，令人看得毛骨悚然。

該片將於本週五（7日）在台上映，於昨（4日）舉辦VIP搶先弒乘場，邀請200位幸運觀眾進戲院首航試膽。活動現場除了有詭譎感列車佈景外，還請來畫著陰森鬼妝的車掌小姐隨伺一旁，與觀眾合影留念。而本場入場券也精心設計為諧音「一起死」的174班次車票，讓觀眾搶在端午連假前，預先試乘另類返鄉列車，映後還有觀眾分享，坐在後方的女生當場被嚇哭，自己又被那哭聲嚇慘。

另外，為防止觀眾受到重口味畫面過度驚嚇，片商貼心設計了鬼片專用的「鎮嘔神袋」作為入場禮，凡至全台上映戲院購買《鬼咧號》電影票，即贈送乙份。本贈品數量有限，送完為止。