輝達計畫在台設立大型設計中心，雙北提供潛在地點積極爭取；台北市產業局盤點包含北投士林科技園區T3、T4及T12基地。新北市長侯友宜則指出淡海科技園區、新店寶高園區、林口產業園區等產業腹地。桃園市長張善政今(5日)也發文表達爭取意願指出，輝達早已布局桃園，在遠雄自貿港設立國際物流中心，桃園具備人才、供應鏈條件。他強調要發展AI產業，穩定的電力供應不可或缺，將持續與台電溝通、強化供電基礎。

「輝達執行長黃仁勳在台北的演講，吸引了全世界的矚目。這是台灣的成就與光榮，也蘊含無限的機會！」張善政提到，自己在擔任國科會電腦中心主任時，超級電腦要價動輒上億台幣，若要運用在氣象預報上，算力不夠、精度不足；如今，超級電腦價格大幅降低，預測、計算也精準許多。黃仁勳更成是推廣AI與高速運算的最佳代言人。「透過他，大家能更瞭解ICT產業與AI前沿，這對台灣各領域的AI化絕對有極大助益！」

張善政表示，最近輝達宣布未來會在台增設設計中心，各縣市都表達爭取意願，桃園當然也不例外。「迎接輝達的AI設計中心，桃園是具優勢的所在！」首先，桃園作為國門之都，坐擁國際機場，是國際交通的核心樞紐，事實上，輝達早已布局桃園，在遠雄自貿港設立了國際物流中心。在產業聚落方面，桃園擁有世界上最大的AI伺服器製造基地。例如廣達、微星、美超微、鴻佰等企業，構成了完整的AI產業聚落。

張善政指出，在高素質人才方面，桃園大學眾多，距離北部各大學府距離也近。桃園也充分具備相關的條件。從上游的研發，中游的製造，再到下游的物流，桃園無疑最齊全。「不過，要發展AI產業，穩定的電力供應是不可或缺的！」張善政強調，市府與台電召開了專家會議，對桃園用電穩定提出專業的建議，未來我們還會持續與台電的溝通、強化供電基礎設施。

張善政直呼，「看到COMPUTEX明星們掀起的旋風，無時不提醒著市政府要加倍努力，打造最佳的發展環境，做產業最強的支持！」