街友問題總讓許多在地居民苦不堪言。一位網友發現，台南的政大書城至星巴克的騎樓下近日聚集的街友越來越多，平時他都覺得眼不見為淨，最近卻發現有些街友長時間盤據，導致騎樓散發臭味、尿騷味，前幾天更有遊民對著一旁的變電箱尿尿，讓他忍不住好奇，「請問有什麼辦法能合法驅離那些遊民？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文表示，街友們大聲喧嘩、衣衫不整雖然有些可怕，但他一直以來都覺得眼不見為淨，最近卻發現街友們常聚集在西門路二段的政大書城至星巴克騎樓，讓他每次經過時都會聞到一點臭味、尿騷味。

原PO指出，前幾天他的朋友在星巴克變電箱旁停放機車，沒想到有位街友直接在旁邊對著變電箱尿尿，「晚上8點多在星巴克門口、9乘9書局、政大書局都還在營業，不少大人小孩遊客穿梭，在大馬路上掏出那髒東西…」，讓他忍不住詢問，「請問有什麼辦法能合法驅離那些遊民？」

對此，許多人紛紛回應，「台中車站的作法是每天清除遊民的行李，遊民怕自己的東西會被清掉，有些人就不敢來了」、「之前我家樓下有遊民，報警，有配合社會局來帶走，後來發現他跑去另一棟大樓樓下」、「如果行李占滿騎樓，可以檢舉請人來清」。