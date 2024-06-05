民眾黨主席柯文哲2024總統大選失利，不過就拿下369萬票，位居第三，而明年國民黨也要改選黨主席，因此也有民眾擔憂，2028總統大選國民黨會派誰出馬，外界也認為台中市長盧秀燕有望代表國民黨參選2028總統大選。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日就表示，「我了解的盧秀燕個性，她不會來參加2025的國民黨黨主席，如果她參加了，就表示國民黨內部已經整合成功，就要讓盧秀燕選2028，這我會非常支持」。

吳子嘉5日在網路節目《董事長開講》中表示，「我了解的盧秀燕個性，她不會來參加2025的國民黨黨主席，如果她參加了，就表示國民黨內部已經整合成功，就要讓盧秀燕選2028，這我會非常支持」，吳子嘉說，「所以如果2025國民黨不是協調選黨主席，是用拚的話，以盧秀燕做人溫和的個性，我不認為盧秀燕會做這種得罪人的事」。

吳子嘉指出，「朱立倫如果要國民黨搶2028的大位的話，可以考慮讓賢給盧秀燕，請盧秀燕來當黨主席來拚2028，這是比較理想的做法」。吳子嘉最後也直說，「國民黨2028要贏的話，一個最重要的前提，明年的黨主席要負責選2028，黨才能集中火力，要挑戰現任總統的難度非常大，同時2025的黨主席，也要負責把2026的新北市選贏」。