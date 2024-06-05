根據英國國家教育基金會（NFER）調查，因為越來越多小學生沒有足夠食品和衣物，全英國多達80％小學教師自掏腰包為學生採購生活物資。

調查結果顯示，31％的受訪教師表示，在校園中發現更多飢餓的學童，40％教師表示，缺乏合適校服或保暖冬衣的學生數量增加。許多教師因此自費為學生購買生活用品，25％小學教師表示在上一學年為此支出超過100英鎊（約新台幣4136元），19％的小學教師專程去為學生購買衣物或食品。

此外，近67％小學教師表示自費採購美術或自然課的材料，42％的小教師則自費為學生購買文具和參考書。中學的情況比小學略有改善，僅62％中學教師和主管需要自掏腰包為學生和學校採購物品，而小學中這一比例為79％。

另一份報告指出，由於成本壓力，英國公立學校的財務狀況正在惡化，93％小學和87％中學被要求在至少一個領域撙節開支。

NFER英國政策與實踐聯合主管希拉瑞（Jude Hillary）表示：「教師運用個人資金滿足學生的生活必需，這種非正式的支援卻是在教師面臨經濟壓力的情況下提供」。保守黨發言人卻表示：「在保守黨的領導下，英國免費校園午餐的覆蓋比率是全球最高。2010年以來使用免費午餐的學童數量已從6分之1翻倍增加到3分之1」。