展覽開展首日，我國駐南非代表廖文哲前來與臺灣館參展業者交流並鼓勵業者踴躍前來開拓南非市場。臺灣館裝潢融入我地標台北101建築及我建材產品圖示，透過明亮、開放穿透式的攤位設計將優質的臺灣產品推介給來訪貴賓買主。同時臺灣館也特別贊助所在館址走道掛旗，醒目的Taiwan Pavilion標語吸引館內買主目光。開幕當天，臺灣館即接獲當地眾多買主青睞，其中尤以室內門、捲門馬達、隔熱膜、五金手工具、濾水設備、天花板及隔間相關配件詢問度最高。

此次參展的裕鼎國際於模里西斯設廠，現為該國唯一金屬建材製造商，經銷東非地區各類防火板材及相關五金手工具，開展首日即獲多位訪客洽詢。雷歐工具則擁有超過40年的專業製造經驗，憑藉超過90％的內部生產產品，其優質工具現場詢問度高。茂峰提供綜合性全方位的解決方案及OEM滿足客戶需求，吸引當地建材業者仔細洽詢。精益科技的智慧居家門禁掃描器，獲當地安控系統業者青睞。佳宜貿易經營門板和木門逾50年，具競爭力的價格及可大量供應各式優質室內門也吸引許多業者詢問。