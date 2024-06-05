F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷，近期與恩師陳建寧對簿公堂，師徒關係決裂，怎料近日又扯出案外案，上月才出庭作證的阿沁，發現自己遭詹雯婷私下錄音，讓他怒控對方剽竊3人創作，卻只掛上自己的名字，對此，阿沁日前接受《中時新聞網》訪問，坦言對詹雯婷很失望。

阿沁受訪開頭就說到，認為自己沒有虧欠詹雯婷，「從早期她跟陳建寧老師吵架的時候，我都站在詹雯婷這邊，去跟建寧老師說，你必須尊重雯婷的一些想法，一直在維護她」，後來兩人成為情侶，阿沁更擔任她巡演的音樂總監，絕對是最支持對方的，「妳好就很棒嘛，我也不會希望妳不好啊」。

他提到以前有很多歌是他寫的，包含〈月牙彎〉、〈你的微笑〉、〈我們的愛〉等，這些歌曲能再被唱起，他覺得是很好的一件事，「我是很開心的啊」，因為他如果不開心的話，這些歌早在對方單飛時就全部不能唱，「基本上那個時候如果這樣子的話，比〈蒼穹〉更嚴重，她基本上就沒有工作啦，我就是覺得你就是沒關係，你就唱」。

阿沁表示一直都把詹雯婷當朋友，「那妳怎麽可以這樣對待朋友呢？妳錄朋友私下的對話，然後希望我在那個對話裏面，可能罵建寧老師」，他直言對方的行為「那挑撥離間嘛」，甚至提到該音檔被稱作「行政會議」，瞬間難掩激動情緒，認為自己怎麼會不知道什麼是行政會議，「讓我派音樂人去跟我的藝人寫歌，怎麽可能我會不懂呢？那根本就是在…我不想這樣想，那就是在，就是跟法官隨便隨便亂講話」。

他坦言無法接受對方的作法，「因為音樂創作人在盜用別人的call writing的作品，因為call writing是一個很常發生的事情，但是這五個人一起創作，其中有一個人背離著4個人，單獨用自己的名字去（掛名）」，說明這就是破壞自己人格的舉動，並怒言：「以後你敢跟詹雯婷寫歌嗎？你會不會有一點點緊張跟害怕，連阿沁老師他都不放在眼裏，她都覺得你是行政會議記錄司儀，那我這麽小咖，那我應該就是行政打雜買便當，這樣能理解嗎？」

阿沁情緒激動且無奈。（圖／陳慧玲攝）

阿沁說有一直告訴詹雯婷，「妳是音樂圈的前輩跟資深的創作人，妳應該要樹立正確的價值觀給年輕人，而不是自己帶頭跟大家說『沒關係我有粉絲，反正粉絲會支持我，反正輿論現在支持我，所以我就可以繼續做，我也不太需要道歉，甚至我可以用行政會議…』」因為自己知道什麼是事實，所以絕對會打到最後，「這是一個名譽的一個事實」。

最後，阿沁也給對方一個忠告，「對方想怎麽回答，我已經不想聽不想管了，我覺得對我而言就真的是，希望透過這件事情提醒她，她要好好想一想」，認為對方還有很長的路可以走，但對方要怎麽走這條路是對方的選擇，「每一個人應該對自己的選擇負責，而不是推到另外一個人身上，這個是我想跟她說的很真誠的話」，可見對此事件已感到心冷。

阿沁情緒激動且無奈。（圖／陳慧玲攝）

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