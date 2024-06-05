女星李毓芬曾為女子團體Dream Girls一員，團體結束後仍持續在演藝圈發展，2022年推出單曲〈再見公主〉，在Youtube創下破億點閱率掀起熱議後，就鮮少在出現在螢光幕前。今（5日）罕發文曝光近照，驚人身材全網傻眼。

李毓芬消失在公開場合將近1年時間，私生活低調的她也極少在社群網站發文，今日她難得透過IG限時動態曬出一張對鏡自拍照，畫面中李毓芬現身練舞教室，放下一頭長髮，身穿黑色運動背心搭配寬鬆長褲，露出零贅肉小蠻腰，大素顏氣色相當紅潤，雖然照片有些模糊，卻仍可以看出她身材保持纖細。

李毓芬曝光練舞室美照，意外洩不科學好身材。（圖／翻攝自李毓芬 IG ）

日前李毓芬飛往峇厘島慶祝39歲生日，發文寫下：「祝自己生日快樂」，還大方公開多張慶生的美照，穿著細肩低胸上衣大露深溝，開心拿著玫瑰花自拍，近距離鏡頭下顏值依舊在線，凍齡膚況完全看不出真實年紀，引發大批粉絲留言狂讚：「漂亮到不行」、「超級大美人」、「永遠最美的阿昏(芬)」。

海島慶生前隊友宋米秦也幸福相伴，爆料彼此有過衝突卻都挺了過來，曬出兩人合照告白：「遇到你，變好朋友好姐妹是真的是我人生中非常值得的事」、「現在我們好像老夫老妻一樣，看一眼彼此就知道對方狀況如何，生日快樂快樂，好感謝有你在」，李毓芬也留言回應：「姊姊〜永遠愛妳！」