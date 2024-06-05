今(5)日晚間6時49分許，台北市萬華區華中橋下迴轉道發生一起交通事故，警方獲報抵達現場，發現48歲林姓司機駕駛的公車，與76歲騎腳踏車的丁姓女騎士發生碰撞，丁女遭捲入公車底下，遭擠壓緊貼在地面還有意識，消防人員搶救丁女並於晚間8點前順利救出，丁女手腳骨折送往台大醫院救治。
據悉，丁女騎著腳踏車原本要去附近拜拜，疑似在迴轉道不慎擦撞同向公車左側車身，遭捲入公車底，但詳細肇事原因有待警方調查釐清。
今(5)日晚間6時49分許，台北市萬華區華中橋下迴轉道發生一起交通事故，警方獲報抵達現場，發現48歲林姓司機駕駛的公車，與76歲騎腳踏車的丁姓女騎士發生碰撞，丁女遭捲入公車底下，遭擠壓緊貼在地面還有意識，消防人員搶救丁女並於晚間8點前順利救出，丁女手腳骨折送往台大醫院救治。
據悉，丁女騎著腳踏車原本要去附近拜拜，疑似在迴轉道不慎擦撞同向公車左側車身，遭捲入公車底，但詳細肇事原因有待警方調查釐清。
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