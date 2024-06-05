外貿協會受外交部委辦海外商展，協助臺灣企業拓展波蘭及中歐市場，於4日至7日率瑩聯、釸達精密及榮田精機等13家企業參展「波蘭國際工具機展」（ITM Industry Europe），攜手展出工業用刷、內藏式主軸、機械精密零配件、筒夾、虎鉗及剎車零配件等產品，搶攻中歐訂單。

展覽首日臺灣館開幕，波蘭智慧自動化與機器人協會會長Tomasz Haiduk偕同波蘭臺灣工商會董事會主席Agnieszka Sygitowicz等前來參觀，由我國駐波蘭臺北代表處代表吳尚年、華沙台貿中心主任吳春見接待。當天臺灣館即接獲當地眾多買主青睞，其中尤以榮田精機的CNC立式車床與新東制動剎車系統零部件等樣品詢問度最高。為提升臺灣館曝光度，貿協也同時在展場外牆與大會手冊廣告行銷，普獲業者好評及高度肯定。

臺灣館同時以趣味夾娃娃機周邊活動，提供來賓免費夾取精美禮品，不僅炒熱現場氣氛，也成功吸引波蘭與各國買主駐足，洽詢臺灣工具機設備與服務，提高臺灣館工具機設備與服務的能見度。此外，臺灣館也透過影音展示我國智慧機械趨勢，讓觀展業者透過影片快速瀏覽臺灣機械優勢後，直接面對面與參展洽談，增加媒合機會。

根據參展企業瑩聯副總曾慶豐表示，此次展出提供專業平台，在展覽期間與波蘭潛在買主面對面深入討論下單細節，收穫豐碩。榮田精機業務部課長王淑慧表示，疫情之後，觀察到波蘭航太產業復甦趨勢，期待透過本展深入經營波蘭市場、擴大商機，並將持續尋找適合的代理商，增加市占率。

「波蘭國際工具機展」是中歐最知名的工具機展之一，今年為第95屆舉辦，計有來自西班牙、土耳其、義大利、瑞士、德國、瑞典、美國、立陶宛、荷蘭、捷克、英國與臺灣等12國超過400家企業參加。

根據我國海關統計資料顯示，波蘭為我國在中東歐最大貿易夥伴。我國與波蘭在2023年的貿易總額達18億2,811.3萬美元，較2022年成長6.08％。其中我國對波蘭出口約14億2,258萬美元，成長10.13％，主要出口產品除螺絲螺帽外，餘為ICT產品；自波蘭進口約4億553.3萬美元，衰退6.05％，主要進口產品為汽車零件及工業半成品。

波蘭為中東歐地區第二大汽車生產國，工具機需求殷切，波蘭工具機年市場需求量約1萬3,000臺，自主年產量約4,000臺，約可滿足3成當地市場需求，其餘仍仰賴進口，臺灣為供應波蘭工具機的前10大供應國。