范博毓表示，6月電視面板需求持續減弱，面板廠在稼動率的調控上仍未大幅度修正下，開始積極尋求代理商拿貨並提供專案報價，部分品牌客戶也為了儲備下半年促銷季的銀彈，積極要求面板廠提供MDF行銷推廣費用。電視面板價格上漲動能已明顯減弱。目前預估6月份面板廠仍會堅守面板報價全面持平，但在面板廠態度不完全一致，而且供給調節沒有一步到位的情況之下，要觀察部分電視面板價格下跌的壓力是否開始浮現。

先前價格大漲的監視器面板，在進入6月份後，隨著品牌客戶備貨水位已到滿足點，部分IC零組件供貨不順問題也陸續獲得舒緩，再加上電視面板價格已在6月份開始轉持平等因素影響下，預估6月份價格漲幅將持續收斂。目前預計6月上旬價格持平，全月來看，預估Open Cell面板半成品價格上漲約0.3～0.5美元，面板模組上漲約0.2～0.3美元不等。

筆電面板需求在第二季度預估將季增12％，當中有一部分仍是反映提前備貨的需求，因此目前預估第三季需求季增幅度將縮小至2.5％。因為面板拉貨需求不斷提前，所以也意味著品牌客戶對下半年，甚至是對全年展望都偏保守，在此情況下，面板廠在筆電面板價格的策略上就出現更多顧忌，而鞏固出貨量、維繫客戶關係成為首要考量。觀察6月份的筆電面板價格，目前預估低階入門的HD TN機種仍有0.1美元的微幅上漲空間，其他IPS機種大多仍維持持平水準，漲價動能仍然不足。