XREX指出，擁有Tether的資金挹注，XREX將深化在新興市場的耕耘，推動合規的企業級（B2B）跨境支付， 以USDT為核心基礎，提供企業更便捷、高效且成本更加低廉的服務，推動新興市場金融交易的變革。

此外，XREX會透過與Unitas基金會合作推出XAU1，XAU1 是一種由泰達黃金（Tether Gold，代號XAUt）超額儲備並與美元價值掛鉤的單位幣，為穩定幣使用者提供一個穩健的金融替代方案，更是對抗通膨的避險工具；雙方合作也將推展監管科技的創新產品與服務，強化偵測並防堵濫用穩定幣的非法活動。

Tether對履行財務盡職治理的承諾，與XREX為新興市場的加密貨幣用戶創造安全、流暢且可信的環境之使命，雙邊目標高度一致。

Tether執行長Paolo Ardoino表示：「Tether對XREX集團的戰略投資，展現我們推動新興市場普惠金融堅定不移的承諾。我們與XREX攜手將引領更多突破性的創新，這包括了由Unitas基金會發行一款獨特的單位幣，並讓以USDT為基礎的跨境支付更加普及，為新興市場的金融參與權和交易效率樹立新標竿。Tether的長遠願景是建立一個不僅限於加密貨幣市場的堅韌基礎設施，這也反應在這項最新的投資上，就和我們的投資多元配置在不同產業一樣。」

XREX共同創辦人暨集團執行長黃耀文表示：「Tether和XREX過去曾攜手合作，幫助執法機構 判定、逮捕並懲治不法份子，這些成功經驗，在Tether的強力支持和投資之下將延伸至監管科技 的產品開發，進一步深化XREX集團身為一家負責任的金融機構的定位。」

XREX共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗表示：「我們感謝Tether與XREX既有投資人支持本輪溢 價增資，這次增資也包含增發分配給團隊成員的普通股，以利吸引頂尖人才加入XREX。這場因穩定幣而起的普惠金融運動，將為既有的國際清算與結算系統帶來長期且正向的變革。」

XREX 指出其擁有堅強的投資人陣容，包括：行政院國發基金、中華開發（TWSE）、SBI Investment （TYO）、玉山創投（TWSE）、ThreeD Capital（CSE）、之初創投（AppWorks）、萬 豐資本以及新經濟資本（New Economy Ventures）等等。

XREX表示，近期取得新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS）大型支付機構（Major Payment Institution, MPI）執照；同時 XREX 在台灣也是完成金管會洗錢防制法令遵循聲明的合格業者。

XREX表示，這項投資的宣布，進一步體現Tether努力不懈地在全球新興市場推動加密貨幣的採用，同時也為 那些與Tether共享願景，希望創造一個更互聯互通的普惠金融環境，卻未能獲得充足服務的弱勢 族群，提供堅實的支持。