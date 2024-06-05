44歲好萊塢女星伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）憑藉電影《LOST檔案》走紅，之後出演《哈比人》系列電影裡「陶烈兒」女精靈角色奠定動作女演員地位，近年更擠身漫威女英雄行列，出演「黃蜂女」一角，收穫許多粉絲喜愛。近日她拋出震撼彈，宣布將退出演藝圈，引發討論。

伊凡潔琳莉莉在IG分享一段2006年錄製的影片，那時她才26歲，就提出想在10年後退休，擁有家庭。也希望能撰寫有關人道主義的內容，希望可以藉此影響他人。她表示：「今天活出自己的願景，我滿心喜悅和滿足。讚美上帝，謝謝大家給予我的祝福，遠離看似明顯的選擇（財富和名聲）有時會讓人感到害怕，但踏入佛法，充實感會取代恐懼。我有一天可能會回到好萊塢，但目前，這裡才是我歸屬的地方。新的時候已經到來，我準備好了... 我很快樂」。

「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉。（迪士尼提供）

據悉，伊凡潔琳莉莉在拍完電影《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》後，就沒有在接演其他電影，決定停下腳步，改變生活模式。此外，她曾透露自己拒絕過「金鋼狼」休·傑克曼（Hugh Jackman）邀請她加入《X戰警》系列，還有DC邀她演「神力女超人」，當時她不感興趣，所以都拒絕了，事後想想覺得自己年輕不懂事，有點沒禮貌。